A forma como os habitantes de Istambul, na Turquia, têm protegido os animais abandonados da vaga de frio que tem atingido a cidade está a comover pessoas de todo o mundo. Nas redes sociais, imagens mostram os animais em camas improvisadas, em caixas de cartão espalhadas pelas ruas e até mesmo abrigados em lojas comerciais.

Num centro comercial da cidade, as galerias foram abertas para os cães se abrigarem. Foram colocadas caixas de cartão e mantas nos corredores, que funcionam como camas improvisadas. A ideia surpreendeu Ali Celik, residente em Istambul, que publicou uma fotografia no Facebook, no sábado.

Celik ia a caminho do trabalho quando viu os animais abrigados no centro. Mas, segundo o que o próprio contou à organização de defesa dos animais The Dodo, eles não estavam sozinhos. Três desconhecidos estavam no local a deixar mantas e comida.

Contactado pelo jornal Huffington Post, Celik explicou que era a primeira vez que via alguém a ajudar os animais desta maneira. No entanto, contaram-lhe que isto já acontecia há algum tempo.

Ações deste género têm acontecido um pouco por toda a cidade, desde sexta-feira, dia em que o estado do tempo se agravou.

Nas ruas de Istambul, foram, de resto, espalhadas caixas de cartão para protegerem os animais abandonados.

Num outro caso, Arzu Inan, gerente de uma loja de roupa, abriu as portas do estabelecimento comercial para os animais se abrigarem. A mulher publicou fotografias no Facebook que mostram os cães resguardados no interior da loja, entre as várias estantes de roupa.

Há ainda o exemplo de Selcuk Bayal, dono de uma gasolineira local, que, segundo a organização The Dodo, abriu as portas da loja a dezenas de gatos durante o mau tempo.

Questionado pela organização sobre o seu gesto, Bayal disse que considera que os humanos têm "a responsabilidade de cuidar" dos animais abandonados.

Nos últimos dias, várias cidades europeias têm sido afetadas por uma vaga de frio polar, com temperaturas muito baixas, vento forte e nevões. Estima-se que o mau tempo na Europa já tenha feito cerca de 80 mortos.