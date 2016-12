Um incêndio de grandes proporções atingiu uma refinaria de petróleo na cidade de Haifa, em Israel. De acordo com a agência AFP, não há registo de feridos mas as chamas atingiram vários metros de altura.

O fogo terá começado num tanque de combustível e os bombeiros intervieram para evitar que o fogo se propagasse a outros tanques próximos.

A dimensão do acidente obrigou ao corte da circulação em algumas estradas da região e os moradores foram aconselhados para não saírem de casa devido à intensidade do fumo.

De acordo com a Oil Refineries, empresa que opera no local, o tanque de 12 mil metros cúbicos só tinha 10% de combustível no momento do incêndio.

O diretor da empresa referiu ainda que os motivos do incêndio ainda são desconhecidos.