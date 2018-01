Treze irmãos, com idades entre os dois e os 29 anos, foram resgatados da cave da casa dos pais, em Perris, na Califórnia, onde eram mantidos acorrentados.

Segundo a ABC7, o alerta foi dado por uma rapariga, de 17 anos, que conseguiu escapar e telefonar para o 911 (equivalente ao 112 em Portugal) de um telemóvel que encontrou na casa. A adolescente contou então ao operador que ela e os 12 irmãos estavam sequestrados em casa pelos pais.

Quando as autoridades chegaram ao local onde a jovem se encontrava, depararam-se com uma rapariga desnutrida e com a aparência de 10 anos, não de 17.

Os pais, de 57 e 49 anos, foram depois contactados e encontrados na casa de onde a jovem escapou. A polícia de Perris deu então início a uma investigação mais aprofundada tendo encontrado várias crianças acorrentadas a camas e cadeiras em ambientes escuros e mal cheirosos.

Questionados do porquê de terem os filhos acorrentados, os progenitores não foram capazes de se justificar.

O choque foi maior para as autoridades depois de constatarem que sete dos filhos eram já adultos, com idades entre os 18 e os 29 anos. Todas as vítimas apresentavam sinais de má nutrição e estavam extremamente sujas.

Os pais foram detidos, sob uma fiança de nove milhões de dólares, e são suspeitos de tortura e ameaça a crianças. As vítimas foram alimentadas, transportadas aos hospitais para receberem tratamento e encontram-se sob a alçada dos serviços de proteção de crianças e adultos.