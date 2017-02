Um urso passeia numa jaula imunda, ao lado de um leão faminto. São os dois únicos animais deixados no Jardim Zoológico de Mossul, no Iraque. Os que não morreram à fome foram abatidos, por estarem doentes ou não haver como os alimentar e os retirar do estado de subnutrição. O parque sofre ainda, como grande parte da cidade, dos efeitos da destruição provocada pela passagem do Estado Islâmico e pelos combates das forças iraquianas, numa tentativa de retomar o controlo da cidade.