As forças iraquianas conseguiram recuperar o aeroporto de Mossul das mãos do Estado Islâmico, após uma ofensiva em larga escala, mais uma para tentar tomar a cidade das mãos do grupo terrorista.

O Estado Islâmico controla o oeste de Mossul, mas o aeroporto era um dos últimos pontos estratégicos que os jihadistas ainda tinham em seu poder.

As tropas iraquianas também atacaram uma base militar nas proximidades.

As Forças de Intervenção Rápida e a polícia federal têm controlo total do aeroporto de Mossul”, lia-se numa mensagem divulgada na televisão estatal iraquiana, segundo a agência Reuters.

Os homens do Estado Islâmico tentaram travar as forças iraquianas com recurso a carros-bomba e ataques com drones, mas acabaram derrotados.

Mossul, a segunda maior cidade do Iraque, é o último bastião do grupo terrorista naquele país. A investida desta quinta-feira por parte das forças iraquianas faz parte daquela que pode ser a ofensiva final para aniquilar o Estado Islâmico no Iraque.

No mês passado já tinha sido recuperada a parte este da cidade.

Na operação estão envolvidos 100 mil homens do exército iraquiano, apoiados por milícias xiitas e pelos curdos.