As forças de segurança do Iraque descobriram uma vala comum, no lado oeste da cidade de Mossul, com mais de 100 pessoas enterradas. Entre os mortos, há mulheres e crianças.

Segundo disse à agência espanhola EFE o responsável do governo provincial de Nínive, Zahed al Jatuni, os cadáveres são de pessoas que morreram na sequência de explosões de minas.

"Tentavam fugir de bairros situados no lado ocidental da cidade iraquiana de Mossul”, que estavam sob o controlo do grupo jihadista Estado Islâmico.

As forças iraquianas não aprenderam com os erros cometidos durante a libertação dos bairros do leste de Mosul".

O mesmo responsável denuncia que as populações não foram devidamente avisadas para escapar a tempo à ofensiva extremista, isto depois de o exército iraquiano ter lançado uma ofensiva contra os jihaditas no passado dia 19 de fevereiro.

Isto é o que causou a tragédia".

Zahed al Jatuni defende que a informação poderia perfeitamente circular através de panfletos e na Internet, para as pessoas não serem apanhadas ainda mais desprevenidas.

