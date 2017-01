O lançamento, no domingo, de um míssil de médio alcance pelo Irão, que não foi ainda oficialmente confirmado por Teerão, está a deixar meio mundo à beira de um ataque de nervos.

A pedido dos Estados Unidos, que desconhece, segundo o porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, a “exata natureza” do teste, o Conselho de Segurança da ONU convocou, para esta terça-feira, uma reunião de emergência para discutir a situação.

Isto numa altura em que se multiplicam os alertas, com a União Europeia a avisar o Irão para não “aprofundar a desconfiança” em relação aos seus ensaios e o Irão, um dos sete países banidos de entrar nos EUA, a dizer que espera que a administração Trump não esteja “a criar novas tensões”.

A Defesa norte-americana, que indica que o teste terminou com uma reentrada “falhada” na atmosfera, está a investigar se o teste violou a resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que proíbe testes de mísseis balísticos que transportem ogivas nucleares.

Ora, o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Javad Zarif, avisou hoje os EUA sobre as tensões que está ou pretende criar com Teerão.

Esperamos que o programa de defesa iraniano não seja usado pela administração norte-americana como um pretexo para criar novas tensões”, afirmou o governante, durante uma conferência de imprensa na presença do homólogo francês Jean-Marc Ayrault.

Zarif lembrou que tanto Paris como Washington, referindo-se a Barack Obama, “confirmaram repetidamente” que os testes de mísseis do Irão não fazem parte de um acordo nuclear entre Teerão e as principais potências.

O ministro iraniano garantiu também que os testes não violam as resoluções das Nações Unidas, uma vez que servem apenas propósitos defensivos e não eventuais ataques nucleares.

Temos dito que nunca usaremos as nossas armas contra terceiros, exceto em caso de defesa”, disse Zarif.

Já Ayrault não escondeu o desconforto pela situação, admitindo que a França já “expressou a sua preocupação” relativamente aos testes “por diversas vezes”, por entender que são “contrários ao espírito” das resoluções do Conselho de Segurança.

A Rússia também já manifestou o que pensa do assunto, saindo em defesa do Irão. O responsável pela pasta nuclear russa, Mikhail Ulyanov, considerou mesmo que não há provas que os testes iranianos estejam a ser feitos tendo por base um potencial ataque nuclear e que de nenhuma forma “violam as resoluções do Conselho de Segurança”.