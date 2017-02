O Papa Francisco voltou a criticar quem interrompe a gravidez - isto é, quem recorre ao aborto - tendo, para isso, usado a imagem de algo descartável, numa altura de queda da taxa de natalidade.

Toda a vida é sagrada. Promovamos uma cultura de vida como resposta à lógica de deitar fora e face ao declínio demográfico".

Num discurso a propósito do "dia internacional da vida consagrada", durante a sua oração semanal do Angelus, na Praça de São Pedro, na cidade do Vaticano, Francisco apelou aos fiéis para se juntarem a ele numa oração "pelas crianças ameaçadas pela interrupção da gravidez e também pelos doentes terminais", cita a AFP.

Desde que foi eleito, o Papa tem expressado a sua preocupação com o declínio demográfico na Europa, em particular em Itália, que a Igreja Católica acredita ser em parte impulsionado pelo aborto. Uma prática que Francisco, tal como os seus antecessores, critica contundentemente.

Mesmo assim, no ano passado, o sumo pontífice concedeu aos sacerdotes o direito de perdoar permanentemente o aborto, estendendo uma medida temporária posta em prática durante o jubileu do Vaticano, "Ano da Misericórdia", que terminou em novembro último.

A Igreja Católica considera o aborto como um pecado, sendo o perdão sacerdotal aplicável não só às mulheres que têm abortos, mas também a todos os que os realizam ou neles estão envolvidos de alguma forma.

O Papa e a Super Bowl

Noutro plano, bem diferente, é ainda notícia que o Papa enviou uma mensagem em vídeo a propósito da realização de hoje da final do campeonato de futebol americano, a Super Bowl, desejando que o evento seja "um símbolo de paz, amizade e solidariedade para todo o mundo".

Na mensagem, em espanhol, difundida pela Santa Sé, o papa afirmou que "os grandes eventos desportivos, como o Super Bowl de hoje, são altamente simbólicos, demonstrando que é possível construir uma cultura de encontro e um mundo de paz".

"Ao participar no desporto, somos capazes de ir mais além do nosso próprio interesse pessoal - e de uma forma saudável - aprendemos a sacrificarmo-nos, a crescer na fidelidade e em respeito pelas regras".