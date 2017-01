Um fugitivo checo, procurado na sua terra natal pela suspeita de ter conscientemente infetado múltiplas vítimas com o vírus do VIH, foi detido na Tailândia, onde vivia há mais de um ano, revelou a polícia.

Zdeněk Pfeifer, de 49 anos, foi detido no seu apartamento na ilha de Phuket na tarde de terça-feira, indicou, num comunicado, a Interpol.

A detenção ocorreu depois de informações advertindo para a sua presença naquele país se terem tornado virais nas redes sociais na Tailândia durante esta semana.

A polícia tailandesa vai contactar com a Interpol checa assim que ele for acusado por infrações locais", disse a Interpol da Tailândia, indicando que ele foi detido por permanecer ilegalmente, sem visto, no país.