Depois de vários desafios na Internet dos últimos tempos, como o desafio do balde de gelo ou o desafio do manequim, chegou agora um novo jogo que está já a inundar as redes sociais: o desafio do salto na caixa invisível.

O mais recente desafio, lançado em agosto por um jogador de futebol americano, Dontez Hines, consiste em saltar por cima de uma "caixa" que, na verdade não existe, e que obriga os pés da pessoa a ficarem suspensos no ar durante alguns segundos.

Mas foi o vídeo de uma jovem cheerleader da Carolina do Norte, realizado na semana passada, que voltou a lembrar a comunidade online da existência deste exercício, levando a outras novas e inúmeras repetições.

O desafio está lançado e não faltam provas de que as redes sociais estão, literalmente, aos saltos.

Much older. Much heavier. Much shorter box. First try. Maybe not... terrible? Lol pic.twitter.com/XkfQRegZZS