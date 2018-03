A Coreia do Norte aceitou manter na próxima semana conversações de alto nível com Seul para abordar questões logísticas relacionadas com a realização em breve de uma cimeira intercoreana, anunciou o Ministério da Unificação sul-coreano.

Cada uma das Coreias enviará na próxima quinta-feira uma delegação de três membros à aldeia fronteiriça de Panmujom, para conversações cujo objetivo será preparar a cimeira intercoreana que deverá decorrer no final de abril, indicou o ministério.

Seul sugeriu que as conversações se realizem no Pavilhão da Unificação, situado do lado norte de Panmujom.

A cimeira intercoreana prevista para o final de abril poderá ser seguida de um encontro entre o Presidente norte-americano, Donald Trump, e o dirigente norte-coreano, Kim Jong-un.

Os Jogos Olímpicos de inverno que decorreram em fevereiro na Coreia do Sul foram o catalisador de uma aproximação extremamente rápida entre o Norte e o Sul.

Os Estados Unidos e a Coreia do Sul anunciaram na quinta-feira que as manobras militares conjuntas anuais cujo início estava agendado para abril manter-se-ão, mas o principal exercício será encurtado em um mês.