Uma cratera gigante, com pelo menos 200 metros de diâmetro, abriu-se numa praia paradisíaca de Queensland, na Austrália, num local muito procurado por turistas e campistas.

O buraco no areal da península de Inskip, perto da Rainbow Beach (praia arco-íris na tradução), surgiu nesta manhã de segunda-feira, três anos depois daquele que engoliu uma caravana, um carro e algumas tendas, causando o pânico entre os frequentadores do local.

Desta feita, a cratera ocorreu numa zona da península vedada ao trânsito e, neste momento, também os pedestres estão impedidos de ali circular, de acordo com o aviso emitido pelo departamento de parques naturais e florestas do governo de Queensland.

Ninguém ficou ferido e não há perdas materiais a lamentar.

Nearshore landslip: A nearshore landslip that occurred at Inskip Peninsula Recreation Area on Monday 24 September 2018 has caused a large, deep hole to form. The Inskip beachfront, west of the day-use area to the western end of the no vehicle… https://t.co/8FliXXnAZ3 #qldparks

— Qld park alerts (@QldParkAlerts) September 24, 2018