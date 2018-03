Meghan Markle apareceu pela primeira vez num evento oficial com a rainha Isabel II, na segunda-feira, na celebração do Dia da Commonwealth, na Abadia de Westminster, em Londres.

Um evento muito importante para a monarca, que, durante a cerimónia, assinalou “os laços da Commonwealth”, que unem 2.400 milhões de pessoas de 53 países.

A atriz norte-americana esteve na cerimónia juntamente com o noivo, o príncipe Harry. Os dois vão casar-se a 19 de maio, em Windsor.

Os noivos, que têm casamento marcado para 19 de maio, tiveram a companhia dos duques de Cambridge, William e Kate, e do futuro sogro de Markle, o príncipe Carlos.

Embora seja a primeira vez que Meghan está num acontecimento público com Isabel II, esta já tinha estado com a monarca anteriormente em privado, concretamente no dia de Natal.

Markle juntou-se ao tradicional Natal da família real em Sandringham, a propriedade rural da rainha em Norfolk.

Desde que o noivado foi oficializado, em novembro, Meghan tem feito várias aparições públicas ao lado de Harry.