Uma mãe que perdeu um filho num acidente de carro divulgou imagens da tragédia para sensibilizar os cidadãos para a importância da utilização do cinto de segurança.

Sukhi Atwal perdeu o filho de 12 anos, Amar Atwal, num acidente de carro em maio de 2015, na cidade de West Bromwich, Inglaterra.

Amar estava no banco de trás de uma Mitsubishi Outlander, sem cinto, quando um táxi colidiu contra a carrinha. Imagens do acidente mostram que o taxista, Nadeem Hussain, não obedeceu à sinalização da estrada.

O filho de Sukhi foi cuspido do veículo e morreu dois dias depois. Um primo da vítima, que também seguia no carro, sofreu fraturas na perna e poderá ficar com uma perna mais curta do que a outra.

O taxista foi condenado pelo tribunal a seis anos de prisão, na sequência do incumprimento das regras do código da estrada e está impedido de conduzir nos próximos sete anos.

A mãe acredita que o filho poderia ter sobrevivido se tivesse usado o cinto de segurança. Por isso, Sukhi decidiu juntar-se aos polícias de West Midlands numa campanha que pretende sensibilizar os cidadãos para a importância da utilização do cinto de segurança.

No âmbito desta iniciativa, a progenitora autorizou a divulgação das imagens do acidente, que foram captadas pelas câmaras de segurança no local.

O Amar foi uma vítima inocente do acidente e agora há um enorme buraco que nunca pode ser preenchido nas nossas vidas. Usar o cinto de segurança poderia tê-lo salvo, pelo menos ter-lhe-ia dado uma oportunidade de sobreviver. Nunca poderemos recuperar o Amar, mas espero encorajar os jovens e idosos a viajarem de forma segura para que não tenham que passar pelo mesmo desgosto que nós", revelou Sukhi ao jornal britânico The Telegraph.

A campanha inclui postos de controlo nas estradas onde os agentes fiscalizam o uso dos cintos de segurança.

Atenção: as imagens do acidente podem impressionar os leitores mais sensíveis.