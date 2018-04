Quatro pessoas foram resgatadas do mar na passada sexta-feira graças a uma corrente humana que se formou ao largo da costa de Redcar, em Inglaterra.

De acordo com a equipa de salvamento do mar, Royal National Lifeboat Institution (RNLI), um homem terá escorregado na avenida à beira-mar e acabou por ser levado pelas ondas.

A outra pessoa que o acompanhava ainda tentou resgatá-lo, mas também acabou por ser engolida pelo mar, que estava particularmente agitado naquele dia. Outras duas outras pessoas que estavam perto decidiram ir ajudar, atirando bóias e fazendo os possíveis para tirar todos do mar. Mas a agitação marítima era tanta que acabou por arrastar os quatro para dentro da água.

Perante o que estava a acontecer, vários populares foram para a beira-mar tentar socorrer as quatro pessoas e formaram uma corrente humana, que acabou por permitir que todos saíssem em segurança.

Segundo o The Independent, o responsável local de operações da RNLI, David Cocks, disse que "esta sequência de eventos poderia facilmente provocar várias mortes" e aconselhou a população a ligar de imediato para o número de emergência quando alguém estiver a assistir a uma situação do género.

A man recently fell from the promenade at Redcar into the water. Passers-by naturally rushed to help. However, they too found themselves in difficulty. All escaped with their lives. If you see someone else in trouble in the water, call 999 or 112 and ask for the Coastguard. pic.twitter.com/FLpc4GJYYj

— RNLI (@RNLI) 4 de abril de 2018