19 de maio de 2018, Príncipe Harry e Meghan Markle sobem ao altar para mais um Casamento Real e tornam-se Duques de Sussex. A assistir estão 600 convidados, milhares e milhares nas ruas de Windsor e milhões em todo o mundo.

As redes sociais não perdoaram nada e foram enaltecendo momentos de ternura entre os noivos, agora marido e mulher, e brincando com os momentos mais cómicos da cerimónia.

Lá em casa muitos passaram a manhã assim.

A primeira excitação do dia passava por saber que vestido iria usar Meghan Markle. Sobretudo as mulheres aguardavam ansiosamente para ver...

How I feel about waiting to see Meghan Markle’s wedding dress #RoyalWedding pic.twitter.com/fpfr9j7yOc — Em Sheldon (@emshelx) 19 de maio de 2018

Mas ainda faltava algum tempo para Meghan sair do hotel e, por isso, o destaque foi para a chegada dos convidados. E a internet não perdoou.

OMG one of the guests is wearing the same outfit from when Meghan met the queen in the Lifetime movie! 😱 #RoyalWedding pic.twitter.com/9SxDO6k2i9 — Michaela (@lifeofaladybear) 19 de maio de 2018

Entretanto, a noiva saiu do hotel, viu-se apenas que usava uma tiara, criou-se expectativa, mas antes de Meghan chegar à Capela chegou a rainha.

A noiva chegou pouco depois e pela primeira vez foi possível comentar o vestido na totalidade. "Simples", disseram muitos. O mais importante é que o Príncipe gostou.

Neste momento os fãs de Suits, série na qual Meghan Markle era uma das protagonistas, talvez tenham ficado um pouco tristes.

Hello Prince Harry, you just ruined Suits for me. pic.twitter.com/1hz7pNk2CW — Okey Anya (@realOkeyAnya) 27 de novembro de 2017

Chelsy Davy, uma ex-namorada do Príncipe e que foi convidada para a cerimónia, parece ter ficado bem pior do que os fãs de Suits.

A cerimónia começou e depois de brilhar o coro com a interpretação do Stand By Me, ganhou protagonismo o Bispo de Chicago pela homilia.

No meio de tanto amor entre o casal, talvez um pormenor tenha escapado a muitos. Veja bem o miúdo que segura no vestido de Meghan.

A melhor imagem até o momento #RoyalWedding pic.twitter.com/dHGFAwO7SF — tenho facilidade em ter dificuldade (@euapsr) 19 de maio de 2018

A cerimónia foi diferente das que a monarquia nos habituou. Um "conto de fadas", escreveram muitos.

Para Meghan, este é um desfecho que pode ter imaginado num dia, quando era adolescente, em que visitou Londres.