Um cão surdo de raça Staffordshire com apenas dez meses aprendeu linguagem gestual com a nova dona. A surdez de Ivor, assim se chama o cachorro, já tinha feito com que a sua curta vida tivesse sido marcada pelo abandono: teve cinco donos e os cinco abandonaram-no, porque que não conseguiam amestrá-lo.

Elli Bromilow, a atual dona, não desistiu do cão. A organização inglesa Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), que promove o bem estar dos animais, já tinha conseguido ensinar um pouco de linguagem gestual ao cão.

A nova dona ajudou-o a desenvolver essa capacidade de perceber um maior número de sinais.

De acordo com a dona, Ivor já consegue entender quando alguém está à porta de casa e expressões como "vem aqui", "está quieto", "deita-te" e "pára".

Vimos um anúncio na RSPCA e fomos até lá. Foi amor à primeira vista", resume Elli Bromilow.

A dona de Ivor diz que ele agora está a aprender como deitar-se de barriga para cima.