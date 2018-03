Um antigo espião russo de 66 anos, Sergie Skripal, a viver na cidade de Salisbúria, no sul de Inglaterra, está hospitalizado em estado crítico, após ter tomado contacto com uma substância ainda não identificada na tarde de domingo.

O antigo agente e uma mulher de 30 anos foram descobertos num centro comercial da cidade, sentados num banco, prostrados, inconscientes, tendo sido socorridos e levados para o hospital.

A polícia chegou a isolar a área e os serviços de emergência tiveram esta segunda-feira que descontaminar serviços no próprio hospital. Os bombeiros fizeram igual procedimento no loca onde o casal foi encontrado inanimado.

A polícia da cidade está a tratar a situação como uma "grave ocorrência", fornecendo informações ao público através das chamadas redes sociais.

The pair are currently being treated for suspected exposure to an unknown substance & are currently in a critical condition in intensive care. Because we're still at the early stages of the investigation, we're unable to ascertain whether or not a crime has taken place #Salisbury

