Uma mulher norte-americana morreu ao tentar salvar um cão que estava perdido. Jacqueline Watts, de 33 anos, era uma defensora dos animais. Tinha sido dada desaparecida pela família na passada sexta-feira.

Segundo as autoridades, Jacqueline foi vista pela última vez a perseguir um cão, ao pé do rio Flatrock, em Columbus, no Indiana. Na manhã seguinte foi dada como desaparecida.

Depois de serem feitas buscas, os corpos da mulher e do cão foram encontrados, no sábado, nas margens do rio.

De acordo com o The Indianapolis Star, um jornal local, a autópsia revelou que Jacqueline Watts caiu ao rio acidentalmente e morreu afogada.

Numa conferência de imprensa realizada na segunda-feira, a família disse que a determinação que Jacqueline teve para ajudar o cão não era uma supresa.

“Quando era pequena, Jackie desenvolveu o amor pelos animais. Dizer que esta era a sua paixão é um eufemismo. Se ela acreditasse que podia ajudar um animal que precisasse, ela iria fazê-lo sem hesitar. Nós sabemos que a Jackie deu a sua vida por aquilo em que acreditava.”

Jacqueline estava a planear viajar com o marido na passada sexta-feira e tinha deixado os seus animais de estimação com uns familiares. Como ela não regressou a casa a tempo do voo, a família entrou em contacto com as autoridades locais.

Por volta das cinco da manhã de sexta-feira, o carro de Jacqueline Watts foi encontrado ligado e com as luzes acesas, perto do rio. A porta do lado do passageiro estava parcialmente aberta e a mala e o telemóvel de Jacqueline estavam lá dentro. De acordo com Matt Harris, um polícia de Columbus, não havia sinais de luta.

À medida que a notícia do desaparecimento de Jacqueline se espalhou, o Departamento da Polícia de Columbus recebeu apoio da comunidade, que queria ajudar nas buscas. “Algumas pessoas forneceram as suas motas, barcos e até um cão", explicou Harris.

Um grupo local de proteção de animais, o Indyclaw Rescue, expressou a tristeza pela morte de Jacqueline através do Facebook. A mulher era voluntária nesse grupo e membro da administração.