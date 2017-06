Quatro turistas indianos e três residentes locais morreram na queda de um teleférico, numa estância de esqui em Gulmarg, na região de Caxemira que é controlada pela Índia.

Segundo a Reuters, a origem do acidente ficou a dever-se à queda de uma árvore que suportava um cabo do teleférico. O vento forte terá estado na origem da queda da árvore.

As operações de resgate estão a decorrer. As autoridades estão a tentar reparar o cabo para libertar as pessoas presas noutros 15 teleféricos.

Os teleféricos de Gulmarg são dos mais altos do mundo, transportando pessoas a uma altura de 4,100 metros.