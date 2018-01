O governo de Deli, na Índia, anunciou esta semana que vai instalar câmaras de videovigilância em todas as salas de aula da região.

Os pais dos estudantes vão ter acesso às imagens, que poderão ser vistas em tempo real, através de uma aplicação móvel.

O sistema vai ser implementado em cerca de 1000 escolas, num período de três meses.

Reviewed the progress of installation of CCTV cameras in each class in all govt schools. Each parent will be given access to see his child studying in class on realtime basis on his phone. This will make the whole system transparent and accountable. It will ensure safety of kids