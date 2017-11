Um hospital privado nos subúrbios de Nova Deli, na Índia, apresentou uma conta de 20 páginas aos pais de uma menina vítima de dengue, que viria a morrer após duas semanas de internamento.

A fatura de mais de 21 mil euros, na qual são cobradas, por exemplo, quase 700 seringas (40 por dia) e 1600 pares de luvas, está a circular nas redes sociais, gerando tal indignação que o ministro indiano da Saúde, Jagat Prakash Nadda, veio já publicamente anunciar que está a acompanhar o caso e que tomará todas as medidas necessárias.

Please provide me details on hfwminister@gov.in .We will take all the necessary action. https://t.co/dq273L66cK

A família da criança de sete anos alega que muitos dos itens da pesada fatura foram sobrefaturados, como seringas, luvas e até tiras-teste para medir o nível de glicémia, e que nem sequer foram realizados exames como ressonâncias magnéticas ou tomografias (TAC), apesar de a menina ter estado a maior parte do tempo ventilada, desconhecendo os pais se ela continuaria viva sem a respiração assistida, depois de os médicos terem assumido que a menor teria sofrido danos cerebrais.

More facts since people asked for it. Read thread and see snaps.



1. Charged for a whopping 660 syringes. They pumped a 7 year old with an average of ~40 syringes a day. Parents kept insisting on MRI/CT Scan to check if she was even alive since she was on ventilator since day 5 pic.twitter.com/NvZKQgp9Pj