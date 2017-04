Um grupo de lenhadores encontrou uma criança, com cerca de 10-12 anos, numa reserva natural no norte da Índia, onde vivia com vários macacos.

A jovem não sabe falar, não parece entender qualquer língua, e tenta comunicar através de gritos. Quando foi descoberta, em janeiro, estava praticamente nua e comportava-se como um animal: usava as pernas e os braços para andar e comia diretamente do chão.

Segundo disse o agente da polícia local Dinesh Tripathi, à Associated Press, os lenhadores que tentaram salvar a rapariga foram atacados e perseguidos pelos macacos que a rodeavam.

Eles disseram que a menina estava nua e muito confortável na companhia de macacos. Quando tentaram resgatá-la, foram perseguidos pelos macacos.”

Mais tarde, um agente da polícia foi ao local para tentar a sua sorte, mas também foi atacado.

Quando ele chamou pela menina, os macacos atacaram-no, mas conseguiu salvá-la. Entrou no carro da polícia e fugiu, enquanto era perseguido pelos macacos”, acrescentou Tripathi.

Nos últimos dois meses, a menina tem estado no hospital de Bahraich, Estado de Uttar Pradesh. É lá que tem recebido acompanhamento, para aprender a comportar-se como um humano “normal”.

Segundo disse D. K. Singh, responsável do hospital, a criança ainda não consegue falar, mas já entende o que os médicos e auxiliares lhe dizem. Também já utiliza as mãos para comer.

Ainda não consegue falar, mas entende o que lhe dizem e até sorri”, afirmou.

A polícia está a tentar determinar quem são os pais da jovem. Vai ser levada para um centro juvenil, até que seja identificada.