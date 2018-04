Um comboio indiano andou vários quilómetros de forma descontrolada, este sábado. As imagens divulgadas são assustadoras, mas felizmente ninguém ficou ferido.

O comboio, que fazia a ligação do estado ocidental de Gujarat para a zona leste, Odisha, na Índia, começou a andar de forma descontrolada e só travou depois dos trabalhadores ferroviários terem colocado blocos de madeira no pavimento, que fizeram com que o veículo fosse perdendo velocidade.

As imagens partilhadas nas redes sociais mostram a agitação das pessoas que estavam a ser transportadas, mas também das que estavam a assistir, quando se aperceberam do que estava a acontecer. Apesar do incidente, nenhum dos passageiros ficou ferido.

Numa publicação feita no twitter, o governo referiu que o incidente está a ser investigado e justificou o sucedido como um "caso de negligência isolado" por parte de alguns funcionários, que entretanto já foram suspensos.

Incident of rolling down of Ahmedabad -Puri Ex at Titlagarh is an isolated incident of staff negligence that is sincerely regretted by IR.While concerned staff has been suspended & high level enquiry has also been ordered,Rlys remains comitted to ensuring highest levels of safety

— Ministry of Railways (@RailMinIndia) 8 de abril de 2018