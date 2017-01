O número de mortos no acidente de barco no leste da Índia subiu para 26, informaram fontes oficiais. De acordo com as mesmas fontes, é possível que o número de mortes ainda venha a aumentar, uma vez que os trabalhos de resgate ainda estão a decorrer.

"Já foram retirados 22 corpos durante a noite e outros quatro na manhã deste domingo", afirmou um porta-voz do governo indiano.

Entre os sobreviventes está um um bebé de 18 meses que se encontra hospitalizado.

O acidente aconteceu no sábado. O barco de madeira, não motorizado, circulava com peso a mais, repleto de pessoas que voltavam de um festival de papagaios de papel, e virou-se no rio Ganges, perto de Patna, capital do estado de Bihar.

Não se sabe o número exato de desaparecidos, devido à ausência de uma lista de passageiros, mas a polícia disse que o barco transportava pelo menos 40 pessoas.

As autoridades já abriram um inquérito ao incidente.

Na sequência deste incidente, o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, cancelou a presença num evento agendado para este domingo.