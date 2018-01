Um jovem na Índia foi atropelado por um comboio porque estava a tirar uma selfie. Segundo a BBC, o homem ignorou o aviso das pessoas que estavam à sua volta, bem como do motorista, e acabou mesmo por ser atingido. O incidente ocorreu na semana passada, numa estação férrea em Borabanda, e o vídeo rapidamente se tornou viral nas redes sociais.

O vídeo de 20 segundos foi partilhado no Facebook. As imagens mostram que o indivíduo permaneceu imóvel junto à linha, ignorando o apito do comboio e os avisos de quem estava à sua volta..

De acordo com informação da BBC, que cita a polícia local, T. Siva foi atingido na parte direita do corpo, em especial na zona da cabeça. Apesar de ter sobrevivido ao impacto, saiu com diversos ferimentos.

O homem teve de comparecer em tribunal, tendo-lhe sido aplicada uma multa de 500 rupias, o equivalente a cerca de seis euros.

Na Índia, a gravação de vídeos à frente de comboios em movimento tem-se tornado uma moda.

Como reporta a BBC, em outubro do ano passado três adolescentes foram atropelados por um comboio no momento em que tiravam uma selfie e outros dois acabaram mesmo por morrer, no estado de Deli.

Os especialistas consideram que este é um exemplo que ilustra a obsessão dos jovens pelas redes sociais, levando-os, muitas vezes, a tomar atitudes radicais para conseguir uma simples selfie.

Segundo a Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos da América, a maioria dos casos reportados tiveram lugar na Índia, sendo que, dos 127 registados entre março de 2014 e setembro de 2017, 76 aconteceram neste país. Muitos deles referem-se, também, a rapazes.

Piyush Goyal, ministro responsável pelos transportes em linhas férreas na Índia, publicou um alerta no Twitter para este tipo de selfies.

Disheartened by the accidents happened due to selfies and stunts in the last few days. Urge all of you to not to risk your lives, instead, channelise our energy in more productive areas and help in building a New India. pic.twitter.com/WYmQdD1fxt