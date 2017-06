Um condutor armado abalroou intencionalmente, nesta segunda-feira, uma carrinha da polícia no centro de Paris, de acordo com as autoridades francesas.

Foi já aberta uma investigação antiterrorista ao incidente que ocorreu nos Campos Elísios, bem no coração da capital francesa. As autoridades falam, desde já, num "ato voluntário".

Segundo a rádio pública francesa, France Info, que cita fonte policial, na viatura foi encontrada uma metralhadora Kalashnikov e uma botija de gás que teria intenção de fazer explodir, mas que não terá funcionado.

"Parece ter sido um ato deliberado", disse o porta-voz do ministro francês do Interior, Pierre-Henry Brandet, aos jornalistas no local.

Este responsável afirmou, também, que o condutor terá morrido: "O condutor está deitado no chão e provavelmente está morto."

O carro incendiou-se após a colisão e o homem não terá resistido aos ferimentos.

Foi estabelecido um perímetro de segurança e a população aconselhada a evitar aquela área.

Uma brigada de minas e armadilhas está também no local.

Além do atacante, não há mais feridos ou danos materiais a registar.

A polícia de Paris deu o incidente como controlado às 16:34 locais, menos uma hora em Lisboa.

As estações de metro Concorde e Champs-Elysées-Clémenceau foram encerradas por motivos de segurança.