Foi captado em vídeo um "tornado" de fogo durante o incêndio que decorre no estado da Califórnia, desde 23 de junho.

As imagens que registaram o momento foram divulgadas esta terça-feira no Twitter e o diretor da CAL FIRE, organização de combate aos incêndios, Ken Pimlott diz que os operacionais “viram remoinhos de fogo, literalmente o que pode ser descrito como um tornado” formado pelo vento.

O remoinho agitou o fogo, desenraizou árvores, arrastou veículos e destruiu partes de estradas”, salientou Ken Pimlott.

O incêndio causou até ao momento a morte de oito pessoas, duas das quais eram bombeiros que estavam a combater as chamas, sendo este o sétimo incêndio mais destrutivo na história da Califórnia.

Carr foi o nome atribuído ao fogo que perdura há mais de uma semana no condado de Shasta e foi escolhido com base no local onde teve início: a autoestrada 299 e a estrada Carr Powerhouse, em Whiskeytown.

A causa oficial do incêndio Carr é assumida como uma “falha mecânica num carro”, informou a CAL FIRE, mas os especialistas dizem que o tempo quente somado ao vento que se fazia sentir no dia levou à propagação.