Esta segunda-feira registou-se uma manifestação à porta do Museu Nacional, no Rio de Janeiro, por causa do incêndio que destruiu um arquivo com mais de 20 mil peças representantes de 200 anos de história do país.

Várias centenas de manifestantes protestaram , alguns atirando pedras, contra a incúria dos poderes públicos, após o incêndio que destruiu esta madrugada o Museu Nacional do Rio de Janeiro.

Cerca de 500 estudantes e investigadores ligados ao museu, a maioria dos quais vestidos de negro, concentraram-se em frente aos escombros ainda fumegantes do edifício para “abraçar” o antigo palácio imperial do século XIX. Antes, manifestantes lançaram pedras aos polícias e forçaram a entrada do recinto do Museu, gritando “Fora Temer!”, dirigindo-se ao Presidente brasileiro.

“Não basta chorar. É preciso que a população se indigne. Uma parte desta tragédia poderia ter sido evitada”, declarou Alexandre Keller, diretor do museu.

As centenas de manifestantes, na maioria estudantes, juntaram-se na Quinta da Boa Vista, pouco depois das 11h (hora brasileira) e deslocaram-se em direção ao Museu Nacional, percurso de cerca de 600 metros. Quando se aproximavam foram impedidos pela polícia que foi obrigada a usar gás pimenta para evitar a aproximação. Duas horas depois, os manifestantes lá conseguiram chegar à praça onde está a estátua de Dom Pedro V, entrada do Museu Nacional.

Ao longo do dia foram chegando cada vez mais manifestantes, que foram sendo convocados por movimentos sociais e entidades estudantis para a manifestação chamada “Luto pelo Museu Nacional! Em defesa da universidade pública!”.

No local do incêndio, muitos estudantes choram e lamentam ao ver o cenário da destruição do Museu Nacional. A pesquisadora e professora de História Regina Dantas é uma delas, que trabalha como historiadora desde 1994.