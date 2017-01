Pelo menos dez pessoas morreram e uma cidade foi completamente arrasada no Chile, na sequência dos piores incêndios florestais no país.

As chamas consumiram mais de mil edifícios, incluindo residências, escolas, enfermarias, lojas e um posto de correios em Santa Olga - cidade a 360 quilómetros da capital chilena. As autoridades deram conta de pelo menos um morto e dois desaparecidos. Cerca de 6.000 residentes conseguiram escapar ilesos.

O cenário é dantesco e chocante mesmo para um país que é frequentemente afetado por catástrofes naturais como terramotos e inundações.

O autarca da cidade vizinha de Constitucion sublinhou a gravidade dos estragos, que também afetaram as comunidades de Putú e Cabezalillo.

“Ninguém consegue imaginar o que se viveu em Santa Olga. Foi como o 'Inferno' de Dante. É uma situação extremamente grave – um horror, um pesadelo sem fim. Está tudo queimado”, afirmou Carlos Valenzuela, presidente da câmara da vizinha cidade costeira de Constitucion.

De acordo com a imprensa local, mais de 90 incêndios deflagraram no país, mobilizando perto de 5.000 bombeiros. Quatro bombeiros morreram no combate às chamas.