Pelo menos uma pessoa morreu hoje na sequência do desabamento de um prédio durante um incêndio de grandes proporções no centro de São Paulo, no Brasil, segundo informaram os bombeiros.

Parte do edifício de 26 andares, que era uma antiga sede da Polícia Federal, desabou hoje durante um incêndio. O prédio estava ocupado por cerca de 50 famílias.

“Há a possibilidade de outras vítimas”, afirmou Max Mena, comandante do corpo de bombeiros local, em declarações à comunicação social.

A única vítima moral confirmada até ao início da manhã é um homem que estava a ser resgatado pelos bombeiros quando a estrutura colapsou.

O incêndio começou durante a madrugada, pelas 01:30 locais (23:30 de segunda-feira em Lisboa) e o fogo espalhou-se rapidamente pelos pisos e afetou pelo menos um edifício vizinho, na zona da República, no centro de São Paulo.

Situação mega tensa aqui no Centro de São Paulo. Ainda não há informações sobre vítimas. pic.twitter.com/EIriHKpZOE — Rodrigo Rodrigues (@r_rrodrigues) 1 de maio de 2018