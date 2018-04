Um incêndio deflagrou esta quinta-feira à tarde num hospital em Istambul, na Turquia. As chamas atingiram vários andares do hospital Taksim First Aid.

Os pacientes foram retirados do edifício, segundo o canal de televisão NTV.

Foram mobilizados entre 35 a 40 carros de bombeiros para o local. De acordo com a CNN Turk, os operacionais já conseguiram controlar as chamas.

Não há registo de feridos.

Nas redes sociais, imagens partilhadas pelos utilizadores mostram a dimensão das chamas.

DEVELOPING: Massive fire breaks out at Taksim First Aid Hospital in Istanbul, Turkey. pic.twitter.com/hVDF2c0a1u — Josh Caplan (@joshdcaplan) 5 de abril de 2018