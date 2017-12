Várias equipas de bombeiros apoiados por uma dúzia de camiões-cisterna estão envolvidos no combate a um fogo num prédio residencial de 12 andares na cidade inglesa de Manchester, informaram hoje as autoridades britânicas.

O incêndio deflagrou no nono andar do bloco residencial, mas desconhece-se, por enquanto, como terá começado.

As autoridades de combate a incêndios da zona metropolitana de Manchester (centro/norte de Inglaterra) advertiram os cidadãos – através do Twitter - para que se mantenham afastados da zona do sinistro.

A polícia local confirmou, por outro lado, que várias ruas em torno do local foram encerradas para facilitar o trabalho dos bombeiros.

As imagens difundidas pela Internet mostram pelo menos um apartamento em chamas no edifício da rua Joiner, no Northern Quarter (um dos bairro no norte da cidade).

The fire had spread to multiple floors but we have things well under control here. Firefighters along with colleagues from the Police and Ambulance service have done an amazing job to tackle this difficult incident! More updates to follow... pic.twitter.com/lgBOPX54Hq