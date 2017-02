Os estrangeiros que todos os anos visitam a China terão a partir de agora recolhidas as suas impressões digitais, ao entrar e sair do país, anunciou esta quinta-feira em comunicado o Ministério da Segurança Pública chinês.

Segundo a Reuters, as novas regras serão sobretudo aplicadas a pessoas com idades entre os 14 e os 70 anos. A medida será primeiro testada em Shenzhen, cidade que faz fronteira com Hong Kong, antes de ser alargada a outros pontos do país.

O ministério acredita que a nova medida vai reforçar a segurança do país

As autoridades chinesas contabilizaram mais de 76 milhões de entradas e saídas de estrangeiros, no ano passado. Coreia do Sul, Japão, Estados Unidos e Rússia foram os principais países de origem.

Estados Unidos, Japão, Taiwan e Cambodja são outros países com medidas semelhantes.