A primeira visita oficial dos reis de Espanha ao Japão, que teve início na terça-feira, ficou marcada pelos beijos.

Recebidos pelos imperadores Akihito e Michiko e pelos príncipes herdeiros Naruhito e Masako, no Palácio Imperial em Tóquio, Felipe VI e Letizia quebraram o protocolo, mesmo estando num país que gosta das tradições reais.

Os monarcas espanhóis cumprimentaram a princesa herdeira, Masako, com um beijo, em vez do protocolar aperto de mão, gesto que está a ser interpretado como uma demonstração de carinho invulgar durante uma visita oficial, particularmente para com aquela que é conhecida como a “princesa triste”.

Masako, que luta contra uma depressão há vários anos e raras vezes é vista em atos oficiais, esteve presente durante a visita dos reis de Espanha desde o primeiro momento, não faltando, também, ao jantar de gala oferecido a Felipe VI e Letizia.

Nos últimos 13 anos, a mulher do príncipe herdeiro do Japão, Naruhito, filho mais velho do imperador Akihito, só deixou o país em duas ocasiões. Em 2013 viajou até à Holanda para a coroação dos amigos Guilherme e Máxima; em 2015 deslocou-se à Polinésia para a coroação do rei de Tonga, Tupou VI.

Em casa, Masako fez questão de acompanhar Felipe VI e Letizia, apesar de a rigidez dos protocolos a que está sujeita serem um dos motivos para a sua tristeza.