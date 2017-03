Há oito países cuja população estrangeira é maior do que a população total.

Nos Emirados Árabes Unidos, 88,4% da população são imigrantes. Ou seja, numa população total de 9,1 milhões, 8,09 milhões são estrangeiros. De seguida está o Qatar com 75,5% de imigrantes e o Kuwait com 73,6%.

No total, os Estados Unidos são o país que tem o maior número de imigrantes. Segundo os dados mais recentes do Departamento de Assuntos Económicos e Sociais das Nações Unidas, em 2015, os EUA tinham 46,6 milhões de imigrantes no seu território, o equivalente a 14,5% da população.

Ainda em termos globais, segue-se a Alemanha com 12 milhões de imigrantes (14,9% da população) e a Rússia com 11,6 milhões (8,1% da população).

Esta é a lista dos oito países com mais imigrantes em termos proporcionais:

País Percentagem de imigrantes na população Número de imigrantes Emirados Árabes Unidos 88,4% 8,09 milhões Qatar 75,5% 1,6 milhões Kuwait 73,64% 2,8 milhões Liechtenstein 61,82% 23.493 Andorra 60,12% 42.082 Macau 58,28% 342.703 Mónaco 55,37% 21.042 Bahrein 51,14% 704.137

Fonte: Departamento de Assuntos Económicos e Sociais das Nações Unidas

“Em toda a região do Golfo, em particular nestes três países (Emirados Árabes Unidos, Qatar e Kuwait), há oportunidades de emprego, principalmente na construção, na manufatura, na indústria de extração petrolífera e no setor doméstico. É por isso que são destinos muito populares para os trabalhadores que não conseguem emprego nos seus países”, explica à BBC a analista do Instituto de Políticas de Migração Jeanne Batalova.

A maioria das pessoas que imigram para estes países vêm do sudeste asiático, principalmente da Índia, do Paquistão e do Bangladesh, mas também da Malásia, Indonésia e Filipinas, explica a mesma especialista.

Estes trabalhadores ocupam principalmente empregos poucos qualificados. A maioria dos imigrantes da Índia e do Paquistão são homens contratados para os setores da construção e da manufatura. As mulheres, que vêm principalmente do Bangladesh, da Indonésia e das Filipinas, dedicam-se a empregos do setor doméstico e ao comércio.

Estes três países da região petrolífera do Golfo (Emirados Árabes Unidos, Qatar e Kuwait) também atraem trabalhadores especializados dos países do Ocidente, nomeadamente para os setores do petróleo e gás, educação, finanças e investimento.

São, portanto, muito dependentes da mão-de-obra estrangeira e, por isso, foram criados programas para empregos temporários, que permitem aos cidadãos e às empresas contratar funcionários estrangeiros. Contudo, há lacunas nos programas e na sua implementação, que podem levar a abusos dos direitos humanos e dos direitos laborais. Durante muito tempo foi permitido que os empregadores retivessem os passaportes dos seus funcionários, por exemplo.

Atualmente, os governos estão a trabalhar para equilibrar as necessidades da mão-de-obra estrangeira com os empregos dos trabalhadores nacionais. Por enquanto, as condições dos trabalhadores estrangeiros, tanto qualificados como não qualificados, ainda levam a que haja um separação entre eles e a sociedade local.