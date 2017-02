O filho de Muhammad Ali tinha acabado de regressar à Flórida, vindo da Jamaica, quando foi apanhado pelos funcionários da imigração no aeroporto internacional de Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, e acabou detido.

Um advogado amigo da família, Chris Mancini, contou ao Courier-Jornal que o filho da lenda do boxe, falecido em junho de 2016 - foi interrogado durante quase duas horas, com as autoridades a perguntarem a Muhammad Ali Jr., repetidamente, se era muçulmano.

De onde é que vem o teu nome? É muçulmano?”

Muhammad Ali Jr., de 44 anos, vinha acompanhado da sua mãe, Khalilah Camacho-Ali, a segunda mulher de Muhammad Ali. Tudo aconteceu a 7 de fevereiro, mas só agora a notícia veio a público.

Para a família Ali, é absolutamente claro que isso está diretamente ligado aos esforços do presidente Trump para proibir muçulmanos dos Estados Unidos"

No final do mês passado, recorde-se, Trump assinou uma ordem executiva pedindo a proibição de entrada nos EUA de cidadãos de sete países de maioria muçulmana no Oriente Médio e África - Síria, o Irão, a Líbia, a Somália, o Sudão, o Iraque e o Iémen.

Entretanto, a Justiça norte-americana decidiu suspender essa ordem executiva, num braço-de-ferro que fez com que o presidente dos EUA se mostrasse visivelmente irritado. Admitiu, a 11 de fevereiro, ultrapassar o impasse depois do chumbo da primeira lei nos tribunais com uma nova lei.

Seja como for, a suspensão da ordem executiva não impediu os representantes do governo de, segundo o advogado amigo da família Ali, discriminar as pessoas com base na religião, como aquilo que aconteceu com Ali Jr., pese embora este tenha passaporte dos EUA.

A US Customs and Border Protection recusou comentar os detalhes da alegada detenção. Também ao Courier-Journal, esta autoridade disse apenas que, "devido às restrições da Lei de Privacidade, Alfândega e Proteção de Fronteira dos EUA não pode discutir sobre viajantes individuais". O porta-voz referiu que, "no entanto, todos os viajantes internacionais que chegam aos EUA estão sujeitos à inspeção do CBP."

Ainda segundo o advogado Mancini, Ali Jr. terá conseguido reunir-se de novo com a mãe e entrar no país.