O abrigo para sem-abrigo criado pela IKEA e pelas Nações Unidas - "Better Shelter" - ganhou o prémio Beazley Design do Ano do Museu de Design em Londres.

Feito de plástico reciclado, é composto por 68 módulos e pode ser montado em apenas quatro horas. Cada abrigo é suficiente para uma família de cinco pessoas e inclui um painel solar para alimentar as luzes e permitir o carregamento de dispositivos.

Desde que a produção começou em 2015, cerca de 16.000 unidades foram entregues a países em todo o mundo para ser usado como casas, clínicas temporárias e escritórios. Iraque, Djibouti, Grécia e Níger foram alguns dos países que receberam o "Better Shelter". No entanto, o principal objetivo da IKEA e das Nações Unidas é providenciar abrigo a refugiados em campos de refugiados, abrigos temporários ou fronteiras.

Segundo a jurada Jana Scholze, professora associada da curadoria de design contemporâneo na Universidade de Kingston, o "Better Shelter resolve uma das questões do momento: fornecer abrigo numa situação excepcional, seja causada por violência ou por desastre".

"Better Shelter" em Kara Tepe, em Lesbos

"Fornece não só um design, mas um fabrico seguro, assim como a sua distribuição que torna este projeto relevante e até otimista. Mostra o poder do design para responder às condições em que vivemos e transformá-las".

O abrigo suplantou as propostas da Adidas (um ténis de corrida feito com plástico retirado do mar), o edifício da Universidade de Engenharia e Tecnologia de Grafton Architects em Lima, Peru, que ganhou o Prémio Internacional RIBA 2016, e a nova adição de Herzog & de Meuron ao Museu Tate Modern de Londres.



Todos os projetos poderão ser vistos no Museu do Design até 19 de fevereiro.