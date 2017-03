Um missionário mórmon, dos Estados Unidos, foi assaltado no último fim de semana, em Manaus, no Brasil. Até aqui, a história pouco tem de extraordinário, mas o religioso reagiu e consegui dominar os dois assaltantes, que fugiram, deixando mesmo para trás a motorizada utilizada no assalto. O momento foi capturado por uma câmara de vigilância e o vídeo foi colocado no YouTube esta quarta-feira.

Os dois assaltantes chegam numa motorizada e dirigem-se a dois missionários, que estavam na rua com dois outros homens. Um dos assaltantes estava armado, mas o missionário consegue tirar-lhe a arma e o atacante acaba por fugir. O segundo assaltante tenta recuperar a arma, que é atirada pelo missionário por cima de uma cerca. A luta durou quase um minuto. No fim, os atacantes fogem a pé e deixam a moto para trás.

Parece uma tentativa de assalto, O missionário temeu pela vida e reagiu”, afirmou Eric Hawkins, porta-voz da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ao jornal The Washington Post, publicada esta quinta-feira.

O responsável acrescentou que o missionário disse à Igreja que tinha sido atacado. Eric Hawkins recusou-se a identificar o missionário, mas confirmou que é americano.