A imprensa holandesa publicou um relatório que associa metade dos cardeais e bispos que serviram entre 1945 e 2010 a casos de abusos sexuais, somando mais um país envolvido no escândalo mundial de abusos e encobrimento.

O diário NRC diz que 20 dos 39 bispos e cardeais em causa estão ligados a casos de abusos, afirmando que quatro bispos cometeram abusos e outros 16 altos membros do clero transferiram padres que tinham sido acusados de abusos para outras localidades.

O relatório publicado na edição de fim de semana do jornal foi baseado num documento da Igreja católica holandesa de 2011 sobre abusos, com testemunhos de vítimas feitos a uma comissão de inquérito e ao jornal.

Numa reação por escrito, a Igreja Católica holandesa afirmou que, nos casos confirmados de abusos, os “bispos não agiram com responsabilidade” quando transferiram os padres acusados.

O líder de um grupo de holandeses vítimas de abuso do clero católico apelaram hoje à Igreja para que denuncie publicamente tudo o que sabe sobre estes casos se quer voltar a reconquistar a confiança das pessoas.

Se querem que este drama acabe – trata-se de crimes cometidos contra crianças, não se pode simplesmente virar as costas – têm de tornar as coisas públicas e criar um novo sistema onde as pessoas possam apresentar queixa”, afirmou Bert Smeets, uma vítima de abusos que representa um grupo de sobreviventes designado por Mea Culpa.