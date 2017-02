O Papa Francisco sugeriu que é melhor ser ateu do que um católico hipócrita, que leva uma “vida dupla”. As palavras duras do líder da Igreja Católica foram deixadas esta quinta-feira no sermão de uma missa privada que ocorreu na sua residência.

“Dizer uma coisa e fazer outra é um escândalo. Isso é ter uma vida dupla. Há aqueles que dizem: ‘sou muito católico, vou sempre à missa, pertenço a esta e aquela associação’.”

Mas Francisco notou que muitas dessas pessoas, que se dizem católicas, exploram os funcionários, fazem negócios sujos e levam, assim, uma vida dupla.

Por isso, para o Papa essas pessoas deviam antes dizer “a minha vida não é cristã, eu não pago salários adequados aos meus empregados, eu exploro as pessoas, eu faço negócios sujos, eu lfaço lavagem de dinheiro, eu levo uma vida dupla”.

“Há muitos católicos assim e isso é um escândalo. Quantas vezes ouvimos as pessoas a dizer ‘se isso é ser católico, o melhor é ser ateu’”, sublinhou.

Eleito em 2013, Francisco tem pedido aos católicos que pratiquem o que a religião apregoa.

O Sumo Pontífice condenou os abusos sexuais por padres da Igreja Católica, que comparou a missas satânicas, e pediu aos seus cardeais para não agirem como se fossem princípes.

Francisco também já disse que os cristãos devem olhar para os ateus como boas pessoas se estes praticarem o bem.

O Papa Francisco irá em peregrinação ao santuário de Fátima nos dias 12 e 13 de maio, assinalando o centenário das aparições na Cova da Iria.