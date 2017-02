A ex-candidata democrata às presidenciais norte-americanas, Hillary Clinton, pediu, esta sexta-feira, que o seu partido se una e seja capaz de capitalizar o descontentamento em relação a Donald Trump. Num vídeo divulgado esta sexta-feira e numa das poucas vezes que falou depois das eleições, Hillary pediu aos democratas que transformem a resistência em “progresso para o partido e para o país”.

Como democratas, temos que avançar com coragem, confiança e otimismo, focando nas eleições que devemos ganhar. (…) Em todas as partes, vemos pessoas a protestar, a tweetar, a expressarem-se e a trabalhar por um país com esperança, inclusivo, e com um grande coração", disse Hillary, num vídeo divulgado na véspera de os delegados votarem o novo presidente do Comité Nacional Democrata.

Façamos com que a resistência, somada à persistência, seja equivalente de progresso para nosso partido e nosso país", afirmou a ex-primeira-dama no vídeo.

As eleições dentro do Partido Democrata são um indicador do rumo que o partido deve assumir nas eleições do próximo ano e também nas presidenciais de 2020. A ala mais progressista é representada pelo congressista Keith Ellison. O lado mais tradicional tem como candidato favorito Tom Pérez, secretário de Trabalho durante o Governo do ex-presidente Barack Obama. Clinton não apoia nenhum dos candidatos .