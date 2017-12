Antes de morrer, Hugh Hefner , fundador da revista Playboy e patrão do império que foi criado em redor do título, incluiu uma cláusula no testamento que obriga os herdeiros a afastarem-se de drogas e álcool e a gastar o dinheiro com responsabilidade. Só assim, os quatro filhos e a viúva poderão ter total acesso à fortuna, superior a 30 milhões de euros.

A mulher de Hefner – Crystal Harris, de 31 anos, uma das "coelhinhas" da revista, que foi "playmate" em Dezembro de 2009 – e os quatro filhos – Christie, David, Marston e Cooper, de 65, 62, 27 e 26 anos, respetivamente – não podem, segundo a cláusula do testamento, ser dependentes de substâncias ilegais nem de álcool.

A condição imposta no testamento, segundo o jornal The Blast, foi decidida pelo próprio Hefner, antes de morrer aos 91 anos. Estabelece que nenhum dos herdeiros e gerentes da herança e da mansão Playboy - um local de festas que o "senhor Playboy" criou, promoveu e aproveitou - está autorizado a consumir qualquer substância que não esteja prevista na cláusula.

Dirá também que um beneficiário pode recuperar os direitos após um ano, caso se mantenha sóbrio e com capacidades para cuidar de si próprio sozinho.

“Se o administrador acreditar que um beneficiário consome frequentemente alguma substância ilegal e está física ou psicologicamente dependente dessa substância”, o administrador está no direito de suspender o acesso à propriedade, tal como está descrito no contrato, citado pelo jornal The Blast.

No testamento, existe também um ponto referente exclusivamente à descendência de Hugh Hefner.

“É excluído qualquer um que diga ser meu filho, incluindo as crianças concebidas depois da minha morte, a menos que tenham vivido comigo e que eu tenha reconhecido como meu filho.”

Hugh Hefner estabeleceu a sua vontade final a 21 de maio de 1991, ao nomear-se a si próprio como administrador legal do património.

A segunda responsável era Mary O’Connor, sua secretária durante anos. Quando esta morreu, em 2013, o dono da Playboy incluiu os filhos e a mulher como gerentes. Mas os filhos mais novos só vão poder desempenhar essas funções quando fizerem 30 anos de idade.

Hefner nasceu em Chicago, em 1926, e fundou a revista Playboy em 1953, quando tinha 27 anos. Morreu a 27 de setembro deste ano, na sua mansão em Los Angeles, nos Estados Unidos da América.