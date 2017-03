A Hora do Planeta juntou no sábado um número recorde de 187 países, onde mais de 3.000 monumentos e edifícios emblemáticos apagaram as luzes durante uma hora. A iniciativa global contra as alterações climáticas ocorreu das 20:30 às 21:30.

A organização não-governamental ambientalista WWF – Fundo Mundial para a Natureza, que promove a iniciativa, indicou em comunicado que a Hora do Planeta gerou mais de 1,1 milhões de visualizações nas redes sociais em 24 horas.

A WWF recordou que 2016 foi o ano com as temperaturas mais altas desde que há registo, destacando que a iniciativa é mais necessária do que nunca.

Uma vez mais, as pessoas têm falado através da Hora do Planeta. Se estás nas Filipinas, ou no Perú ou em Portugal, a mudança climática é importante e a participação recorde deste ano é um poderoso lembrete de que as pessoas que estão na vanguarda das alterações climáticas querem fazer parte da ação”, afirmou Sid Das, diretor da iniciativa da WWF.

Entre os monumentos e edifício emblemáticos que ficaram às escuras durante 60 minutos no sábado estão a Torre Eiffel, a Ópera de Sidney, o Big Ben ou o Empire State Building.

Em Portugal, a Hora do Planeta teve a participação de pelo menos 140 municípios, um recorde de participações portuguesas na iniciativa.

A celebração da Hora do Planeta assinala dez anos, depois da primeira vez, em Sidney, na Austrália, em 2007.