A Ponte Hong Kong-Zhuha-Macau é a maior travessia do mundo, constituída por três pontes suspensas, um túnel submarino e duas ilhas artificiais, que vai ligar, tal como o próprio nome indica, Hong Kong, Zhuhai e Macau. Mas, a sua estrutura pode ter sido danificada pela passagem do tufão Hato. Isto porque, após a passagem do Hato, vários blocos de betão que compõem as ilhas artificiais ficaram à deriva. A autoridade da Ponte HKZM já veio garantir que está tudo bem e que "a estrutura foi projetada assim". "Pode parecer que a estrutura afundou, mas foi projetada assim. Não achamos que haja algum problema", garantiu o vice-diretor, que disse ainda que os blocos que parecem estar à deriva foram propositadamente organizados de forma "aleatória" para aliviar a pressão sobre o túnel submarino.