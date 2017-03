Um acidente numa escada rolante de um centro comercial em Hong Kong fez 18 feridos. De repente as escadas inverteram o sentido e começaram a andar mais rápido.

Muitas das pessoas que estavam nas escadas do centro comercial Langham Place, em Hong Kong, perderam o equilíbrio e acabaram por cair em cima umas das outras.

Um vídeo divulgado nas redes sociais, alegadamente gravado na sala das câmaras de segurança do centro comercial, mostra o momento em que a escada avariou e é possível ver, como as pessoas acabaram por cair no final das escadas. Também é possível ouvir muitos gritos.

Security camera footage of the escalator malfunction at Langham Place in #HK today. Reports say 16 injured. pic.twitter.com/KZFMZHENfg — Cam MacMurchy (@zhongnanhai) March 25, 2017

Segundo os órgãos de comunicação local, os feridos são quatro homens e 14 mulheres. Um homem terá mesmo ficado ferido com gravidade, avança o jornal Straits Times. Já o South China Morning Post escreve que a escada tem 45 metros de comprimento.

Os responsáveis pelo centro Comercial, a Otis Elevator Company (HK) Limited, fizeram saber que a escada tinha passado, recentemente, numa fiscalização. Acrescentaram ainda que as vítimas serão devidamente compensadas e que vai ser aberta uma investigação para apurar o sucedido.