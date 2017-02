Uma ex-filial da Al-Qaeda na Síria reivindicou o atentado levado a cabo na sexta-feira na cidade de Homs, a nordets da fronteira com o Líbando, que fez pelo menos 42 mortos.

As vítimas serão maioritariamente elementos das forças de segurança sírias. A televisão estatal síria diz mesmo que o chefe dos serviços secretos militares terá morrido. Trata-se do general Hassan Daabul, um oficial muito próximo do presidente sírio Bashar al-Assad.

A informação é também validada pelo Observatório Sírio dos Direitos Humanos, uma organização sediada em Londres, dirigida por um exilado sírio.

Esta organização salienta que o número de mortos poderá ainda aumentar nas próximas horas devido ao grande número de feridos nos ataques.

Os atacantes tiveram como objetivo uma sede dos serviços de informação militar no bairro de Al-Mahatta, no centro da cidade, onde se desencadearam confrontos. Então três deles suicidaram-se fazendo explodir as cargas que transportavam no corpo, quando estavam perto dos militares.

Os ataques foram já reclamados pelo grupo radical Jabhat Fateh al-Sham, segundo o qual a operação foi levada a cabo por cinco dos seus militantes.

O grupo radical, antes conhecido como al-Nusra Front, cortou ligações com a rede islâmica da al-Qaeda no passado mês de julho.