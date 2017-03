Um jornalista mexicano foi assassinado na noite de quinta-feira a tiro no estado de Guerrero, no sul do país, informaram fontes policiais.

Cecilio Pineda Birto, de 38 anos, colaborador do La Jornada Guerrero, foi baleado perto das 19:00 (00:00 em Lisboa) quando esperava dentro da sua viatura pelo serviço de lavagem de carros em Ciudad Altamirano, nos limites com o estado mexicano de Michoacán.

Fontes policiais do estado confirmaram à agência noticiosa Efe que Pineda Birto foi atacado por dois jovens, a bordo de uma moto, que abriram fogo contra ele.

O jornalista, colaborador do diário La Jornada Guerrero e editor do periódico La Voz de Tierra Caliente, abordava temas sobre o narcotráfico, era conhecido por reproduzir notícias nas redes sociais e tinha cerca de 50.000 seguidores no Facebook. Em 2015, escapou ileso de um ataque de homens armados.

Ao longo do ano passado 11 jornalistas e trabalhadores de meios de comunicação social foram assassinados no México, o terceiro país mais perigoso do mundo para os profissionais da comunicação, a seguir ao Iraque e ao Afeganistão, revelou a Federação Internacional de Jornalistas.