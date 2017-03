A Google decidiu homenagear 13 das mulheres com mais influência na História, através de um vídeo que mostra os feitos de cada uma. Esta quarta-feira, dia 8 de março, é o “Dia Internacional da Mulher”. Os direitos das mulheres são debatidos a nível mundial e fazem parte de inúmeras comemorações e protestos no mundo inteiro.

Ao longo do vídeo animado, uma avó conta a uma criança as histórias vividas por estas 13 mulheres ao longo do tempo.

E quem são estas 13 mulheres?

Frida Kahlo (1907-1954) foi uma das mulheres mais influentes na história do México, tendo sido, para além de uma das maiores pintoras do século, patriota, comunista e revolucionária.

Lina Bo Bardi (1914-1992) nasceu em Itália, mas escolheu a nacionalidade brasileira. Durante uma vida como arquiteta, foi mentora de muitas construções no país, como o Museu de Arte de São Paulo.

Cecilia Grierson (1859-1934) nasceu na Argentina e foi a primeira médica no país. Formou-se também na área da educação, tendo desenvolvido estabelecimentos de ensino.

Loftia el Nadi (1907-2002) ficou conhecida na história da aviação por ter sido a primeira piloto egípcia.

Halet Çambel (1916-2014) foi a primeira mulher muçulmana a concorrer nos Jogos Olímpicos em Berlim no ano de 1936. Para além de esgrimista, tornou-se uma das figuras mais importantes da arqueologia do século XX.

Olga Skorokhodova (1914-1982) tornou-se investigadora, educadora e escritora soviética, após perder a visão e audição devido a uma meningite.

Sally Ride (1951-2012) foi a primeira mulher norte-americana a ir ao Espaço, em resposta a um convite da NASA para selecionar o primeiro grupo de astronautas femininas em 1978.

Suzanne Lenglen (1899-1938) ficou reconhecida por se ter tornado a campeã de ténis francesa mais jovem.

Ida Wells-Barnet (1862-1931) nascida no Mississípi, teve uma grande influência entre as mulheres, quando conquistou o direito ao voto. Foi uma das fundadoras da Associação Nacional para o Progresso das Pessoas de Cor.

Ada Lovelace (1815-1852) foi uma matemática e escritora inglesa que se tornou influente na história por ter escrito o primeiro algoritmo a ser processado por um computador.

Lee Tai-Young (1914-1998) foi a primeira mulher coreana a tornar-se advogada e depois juiza.

Miriam Makeba (1932-2008) foi uma cantora sul-africana, também conhecida por ser uma ativista pelos direitos humanos e contra o apartheid.

Rukimini Devi (1904-1986) consagrou-se bailarina e coreógrafa na dança tradicional indiana, Bharatanatyam. Para além de uma vida dedicada à arte, foi uma ativista dos direitos dos animais e bem-estar.