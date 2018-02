Chegou ao fim o casamento de Jennifer Aninston e Justin Therluoux. O anúncio foi feito esta quinta-feira pelo agora ex-casal, embora a separação tenha acontecido no final do ano passado.

A atriz norte-americana, de 49 anos, e o também ator, Justin Therluoux, de 46, estavam juntos há cerca de sete anos, mas eram casados apenas há dois anos e meio.

Separaram-se no final do ano passado mas só agora houve uma confirmação oficial do sucedido, através de um anúncio foi feito pelos dois em comunicado à Associated Press.

Numa tentativa de reduzir a especulação, decidimos anunciar a nossa separação. Esta foi uma decisão mútua e feita com amor no final do ano passado. Somos dois melhores amigos que decidiram deixar de ser um casal, mas que estão esperançosos de manter a sua querida amizade", disse o casal no comunicado, acrescentando que: "tendo em conta o facto de a indústria não resistir a especular e inventar, quisemos contar diretamente a verdade"

Os dois começaram a relação aquando das gravações do filme "Wanderlust" em 2012.